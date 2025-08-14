В Кремле рассказали о графике Путина в день встречи с Трампом

Ушаков: встреча Путина и Трампа запланирована 15 августа на 22:30 по Москве
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о графике главы РФ Владимира Путина в день встречи с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа. По словам российского политика, президенты встретятся в 22:30 по московскому времени на Аляске. 

Встреча станет первым раундом переговоров между лидерами в текущем году, и будет включать как закрытые, так и открытые для делегаций обсуждения. В начале программы Путин и Трамп проведут личную беседу, после чего к диалогу присоединятся члены официальных делегаций двух стран. Как уточнил Ушаков в ходе конференц-колла, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. По итогам встречи лидеры выступят на совместной пресс-конференции.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что состав российской делегации, которая примет участие во встрече с главой США Дональдом Трампом, окончательно утвержден. В состав делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также специальный представитель президента Кирилл Дмитриев. Информация о составе американской делегации также известна российской стороне, однако официальные лица в Москве считают целесообразным дождаться соответствующего заявления из Вашингтона, прежде чем обнародовать эти сведения.

