Раскрыт состав делегации России на встрече с Трампом

Состав российской делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом определен. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, передает корреспондент URA.RU, в переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также специальный представитель президента Кирилл Дмитриев. Круг обсуждаемых вопросов будет весьма важным, однако подробности пока не раскрываются. Темы встреч носят закрытый характер, а состав делегации ограничен пятью ключевыми представителями российских властей.
Состав американской делегации также известен российской стороне, однако представители Москвы считают корректным дождаться официального объявления от Вашингтона. До этого момента детали по американским участникам переговоров не разглашаются.
