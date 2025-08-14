Стало известно, когда Пермская галерея откроется в новом здании

Пермская художественная галерея готовится к открытию в новом здании уже в сентябре 2025 года. Музей начнет свою работу с ряда выставочных проектов. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на источники.
«Одна из первых экспозиций под названием „Дом“ (6+) будет посвящена истории самой галереи, а также зданиям, которые она занимала на протяжении своего существования. Помимо этого, планируется проведение детской выставки, приуроченной к запуску детского центра при галерее», — уточняет издание.
В октябре в новых музейных пространствах откроется масштабная выставка работ Петра Субботина-Пермяка, приуроченная к столетию Коми-Пермяцкого округа. Изначально предполагалось провести экспозицию в Центральном выставочном зале, однако в настоящее время мероприятие перенесено в новое здание галереи.
Ранее Пермская художественная галерея находилась во временном помещении. Однако в конце июня 2025 года она завершила полугодовой выставочный проект «От реставрации к интерпретации». И культурное учреждение в связи с переездом временно закрыло свои двери для посетителей. До этого — в декабре 2023 года музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как здание передали РПЦ.
