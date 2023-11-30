Пермская галерея завершила переезд из Спасо-Преображенского собора. Видео

01 декабря 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Собор переходит в ведение РПЦ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская художественная галерея окончательно освободила помещения Спасо-Преображенского собора. Как рассказала директор музея Юлия Тавризян, из здания вывезли 31 646 экспонатов. «Сегодня мы завершили переезд произведений искусства, которые находились Спасо-Преображенском соборе Перми во временные фонды. Мы фактически полностью освободили собор для его следующей жизни и сами начинаем новый этап», — заявила Тавризян в видеообращении к пермякам. Оно опубликовано на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Два месяца, когда около 30 сотрудников упаковывали и перевозили десятки тысяч шедевров, директор галереи назвала очень сложными и героическими. В 2024 году галерея откроется в новом здании, строительство которого завершается. Во временном помещении музейщики также планируют открыть выставочный зал. Постоянные экспозиции в здании собора, где долгие годы размещалась галерея, закрыли в начале октября. Процесс демонтажа выставок, в том числе уникальной деревянной скульптуры, сотрудники фиксировали на фото. Ряд знаковых произведений из Перми отправились в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. В опустевшем здании собора, которое раскрыло новые тайны, музейщики в декабре проведут несколько экскурсий.

Пермская художественная галерея окончательно освободила помещения Спасо-Преображенского собора. Как рассказала директор музея Юлия Тавризян, из здания вывезли 31 646 экспонатов. «Сегодня мы завершили переезд произведений искусства, которые находились Спасо-Преображенском соборе Перми во временные фонды. Мы фактически полностью освободили собор для его следующей жизни и сами начинаем новый этап», — заявила Тавризян в видеообращении к пермякам. Оно опубликовано на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Два месяца, когда около 30 сотрудников упаковывали и перевозили десятки тысяч шедевров, директор галереи назвала очень сложными и героическими. В 2024 году галерея откроется в новом здании, строительство которого завершается. Во временном помещении музейщики также планируют открыть выставочный зал. Постоянные экспозиции в здании собора, где долгие годы размещалась галерея, закрыли в начале октября. Процесс демонтажа выставок, в том числе уникальной деревянной скульптуры, сотрудники фиксировали на фото. Ряд знаковых произведений из Перми отправились в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. В опустевшем здании собора, которое раскрыло новые тайны, музейщики в декабре проведут несколько экскурсий.