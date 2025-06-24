Пермская художественная галерея закрылась для посетителей

Пермская художественная галерея завершила полугодовой выставочный проект «От реставрации к интерпретации». Культурное учреждение временно закрыло свои двери для посетителей с 23 июня.
«Друзья, наш полугодовой выставочный проект „От реставрации к интерпретации“ завершен. Пермская художественная галерея закрыта для посещения. До новых встреч!», — говорится в сообщении галереи в telegram-канале.
О длительности приостановки работы выставочных залов, а также о предполагаемых сроках открытия новых экспозиций не сообщается. Ранее представители галереи объявили о запуске проекта «От реставрации к интерпретации», который был реализован в рамках четырех отдельных историй. Первая из них — «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного. Картина, превратившаяся в spalliera», вторая — «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса», третья — «Аллегория науки. Игра в прятки с сюжетом» и четвертая — «Николай Неверов. Большой выигрыш. Номинал удачи пореформенной эпохи». Моновыставка проходила в выставочном зале на улице Окулова, 75.
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