На замглавы Ельцин Центра завели дело и направили в суд

Первый замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень попала под административное дело за дискредитацию российской армии. Его уже направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Она обвиняется по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — пояснили в инстанции. Судебное заседание проведут 26 августа в 17:00. Рассмотрит дело судья Екатерина Гейгер.
Ранее URA.RU сообщало о намерениях Телень подать в суд на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE». Это случилось после того, как в эфире «России 24» опубликовали израильский паспорт Телень, а журналисты Соловьева написали про это пост, прикрепив фото документа.
Позже председатель правления ЕЦ Александр Дроздов вступился за подчиненную, назвав действия команды Соловьева травлей и «информационной войной». Журналистам он пригрозил судом. Его заявление в «УРАЛLIVE» расценили как «воспрепятствование законной журналистской деятельности».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!