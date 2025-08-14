На замглавы Ельцин Центра завели дело и направили в суд

На замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень завели дело за дискредитацию армии
Людмила Телень имеет два гражданства — российское и израильское
Людмила Телень имеет два гражданства — российское и израильское Фото:

Первый замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень попала под административное дело за дискредитацию российской армии. Его уже направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Она обвиняется по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — пояснили в инстанции. Судебное заседание проведут 26 августа в 17:00. Рассмотрит дело судья Екатерина Гейгер.

Ранее URA.RU сообщало о намерениях Телень подать в суд на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE». Это случилось после того, как в эфире «России 24» опубликовали израильский паспорт Телень, а журналисты Соловьева написали про это пост, прикрепив фото документа.

Позже председатель правления ЕЦ Александр Дроздов вступился за подчиненную, назвав действия команды Соловьева травлей и «информационной войной». Журналистам он пригрозил судом. Его заявление в «УРАЛLIVE» расценили как «воспрепятствование законной журналистской деятельности».

