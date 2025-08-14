Политолог Сетов: главная тема саммита РФ и США останется за закрытыми дверьми

Главная тема встречи Владимир Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже на Аляске, может остаться за закрытыми дверями. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания», заявил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR Никита Сетов.
«Не исключено, что главная тема саммита может вообще остаться за закрытыми дверьми. Возможно, что стороны договорятся о том, что их устроит. То, что мы услышим по итогам переговоров, в том числе и от первых лиц, будет отвечать только на часть вопросов», — заявил Сетов. Трансляция круглого стола велась на сайте «России сегодня».
По мнению Сетова, помимо логичного обсуждения украинского конфликта, у сторон будут и другие интересные темы для разговора. «Во-первых, это Арктика — как территория для освоения, где есть редкоземельные металлы. Во-вторых, экономическое и технологическое взаимодействие России и США. И в-третьих — международные политические темы», — отметил он.
Сетов уверен, что в ходе обсуждения третьей темы могут быть сформулированы некие «правила игры», которые станут обязательными для всех участников большой политики. «Несомненно, стороны могут обсудить Ближний Восток, отношения Китая и Индии, сюжеты африканского трека. А далее остается следить за тем, что будет делать и говорить Европа после этой встречи. Ей нужно определиться, будет ли она воевать или строить конструктивные отношения», — заявил Сетов.
В ходе этой же беседы директор Института новейших государств Алексей Мартынов сообщил, что не сомневается в успехе грядущей встречи двух мировых лидеров. Он также подчеркнул, что позиция России по украинскому вопросу остается жесткой. А безопасность граждан, границ суверенитета как в РФ, так и в Европе должна быть не предметом торга, а основным условием мирного завершения конфликта на Украине.
Круглый стол Экспертного института социсследований прошел в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В рамках встречи участники обсуждали возможность использования Аляски в качестве платформы для сближения позиций России и США по вопросам двусторонних отношений, а также по более широкому кругу международных тем.
