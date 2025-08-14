Политологи не сомневаются в успешности переговоров Путина и Трампа

Политолог Мартынов: сам факт переговоров — это большой успех и России, и Трампа
Политологи не сомневаются в успехе переговоров России и США на Аляске
Политологи не сомневаются в успехе переговоров России и США на Аляске Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Грядущая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа пройдет успешно. Об этом говорит уже один факт встречи двух мировых лидеров. Так считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Свое мнение он высказал в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания».

«Не сомневаюсь, что встреча и переговоры [Путина и Трампа] пройдут успешно. Сам факт запуска этого большого переговорного трека на высшем уровне — это уже большой успех, и не только России, но и Трампа, который подвергается колоссальному давлению со стороны евробюрократического интернационала, который хотел бы сорвать этот процесс», — сказал Мартынов. Трансляция его выступления велась на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Он также подчеркнул, что позиция России по украинскому вопросу остается жесткой. А безопасность граждан, границ суверенитета как в РФ, так и в Европе должна быть не предметом торга, а основным условием мирного завершения конфликта на Украине.

В рамках этой же беседы зампред комитета Госдумы России по информполитике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул, что на переговорах с американским лидером Путин будет выступать не только от лица России, но и всего Глобального Юга, куда входят страны ОДКБ, ШОС и БРИКС. Он также добавил, что Путин отправляется на Аляску как представитель идеологии многополярного мира и интересов этих крупных объединений. Поэтому позиция российского президента едина и консолидирована.

Круглый стол Экспертного института социсследований прошел в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В рамках встречи участники обсуждали возможность использования Аляски в качестве платформы для сближения позиций России и США по вопросам двусторонних отношений, а также по более широкому кругу международных тем.

