Возбуждены уголовные дела в связи с атаками на Ростов и Белгород

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о терактах после атак беспилотников на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, совершенных 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В СК пояснили, что украинские националисты применили беспилотники, оснащенные взрывными устройствами, для ударов по гражданской инфраструктуре двух городов.
В Ростове-на-Дону в результате произошедшего инцидента травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо этого, повреждения зафиксированы в ряде многоквартирных домов, расположенных на улицах Тельмана и Лермонтовской.
В Белгороде в результате аналогичных событий пострадали три человека. Один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии с многочисленными осколочными ранениями. Его супруга, а также еще один пострадавший, были госпитализированы: у женщины диагностирована баротравма, у третьего пострадавшего — осколочное ранение нижней конечности.
Следователи устанавливают личности военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, которые причастны к подготовке и осуществлению указанных атак. Также выясняются имена командиров, отдававших соответствующие приказы.
