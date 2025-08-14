Удар по Ростову: украинские дроны ранили мирных жителей и повредили дома — что известно к этому часу

Глава Ростова-на-Дону Скрябин: в городе введен режим ЧС из-за атаки дронов ВСУ
Из-за атаки дронов ВСУ ранены более 10 человек
Из-за атаки дронов ВСУ ранены более 10 человек
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону 13 мирных жителей ранены. Также повреждения получили несколько жилых многоквартирных домов (МКД). На место происшествия прибыли экстренные службы и представители администрации города. Что известно о последствиях украинской атаки на Ростов-на-Дону к этому часу — в материале URA.RU. 

Последствия ударов БПЛА

Введен локальный режим ЧС. Врио губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что зафиксированы повреждения нескольких МКД на улицах Тельмана и Лермонтовская. Также в городские больницы уже доставили двоих раненых — их состояние оценивается как тяжелое. Сейчас еще 11 человек с ранениями доставляются в медучреждения. Слюсарь уточнил, что информация по пострадавшим будет уточняться. 

Как власти устраняют последствия и помогают горожанам

В настоящее время проводится обследование одного из жилых домов и ведется эвакуация его жителей. На месте происшествия работают экстренные службы и присутствует замглавы города Тарас Дядьков. Создан оперативный штаб для координации действий. Кроме того, для временного размещения эвакуированных граждан организован пункт на базе школы №50, заявил Александр Скрябин.

Заявление прокуратуры

В результате атаки в Ростове-на-Дону были повреждены жилые многоквартирные дома, также есть раненые среди мирных граждан. Прокуратура региона взяла на особый контроль вопросы соблюдения прав пострадавших и организацию комплексной поддержки для них.

Кроме того, для обеспечения своевременного предоставления медицинской и другой помощи налажено взаимодействие со всеми профильными службами. Зампрокурора Ростовской области Владимир Ходурский сейчас находится на месте падения обломков дронов и ведет личный контроль за развитием ситуации, говорится в сообщении прокуратуры. 

Как жители города отреагировали на произошедшее

Ростовчане прокомментировали атаку украинской армии, отметив, что стекла из-за взрывной волны выбило в 17-этажном доме. В другом здании города звенели стекла. Кроме того, по данным очевидцев, в районе одной из больниц видели дрон ВСУ. Другой местный житель заявил, что у него сердце в пятки ушло. 

