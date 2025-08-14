Из власти в бизнес: кто из тюменских топ-чиновников ушел в «частный сектор»

Не все отставные чиновники уходят на пенсию. Завершая политическую карьеру многие находят себя в работе на частные компании. Примеры таких карьерных витков не чужды и Тюменской области — значимые фигуры местной политики перебирались в не менее значимые бизнес-империи. О том, кто из тюменских топ-чиновников ушел в коммерцию — в материале URA.RU.
Юрий Шафраник
Первым главой Тюменской области после распада Советского Союза был Юрий Шафраник. Перед тем как возглавить регион он руководил топливной компанией Лангепаснефтегаз в ХМАО, а после, спустя два года во главе области, ушел руководить министерством топлива и энергетики РФ(сейчас Минэнерго) — Шафраник успел поработать с легендарным Виктором Черномырдиным, который тогда занимал пост председателя совета министров (предшественник правительства РФ). В политтусовке региона бытует мнение, что образ Тюменской области как «кузницы кадров» для Москвы, закрепленный экс-губернатором Сергеем Собяниным пошел именно с федерального повышения Юрия Шафраника.
На рубеже тысячелетий Шафраник ушел в бизнес. Перед началом «нулевых», по его инициативе и при поддержке правительства РФ в 1997 году создали «Центральную топливную компанию», которой принадлежал столичный нефтеперерабатывающий завод — Шафраник пробыл президентом ЦТК три года. В 2000 году он основал международную группу компаний «СоюзНефтеГаз», которая добывала нефть, в том числе в Ираке — активную инвестиционную фазу компания завершила в 2019 году.
Экс-глава администрации Тюменской области до сих пор работает в сфере ТЭК. Сегодня он числится главой союза нефтегазопромышленников России, Председателем Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК. Входит в госсовет РФ по энергетике.
Николай Белоусов
Вопросами тюменской экономики, промышленности и «нефтянки» при экс-губернаторе Леониде Рокецком занимался первый замгубернатора Николай Белоусов. Свой пост он покинул после того как Рокецкий уступил победу на губернаторских выборах будущему мэру Москвы Сергею Собянину.
После ухода из политики Николай Белоусов, по рассказам собеседников агентства, начал заниматься собственным бизнесом, а затем стал топ-менеджером в «дочке» «Газпрома». В 2002 году бывший вице-губернатор возглавил ОАО «Запсибгазпром» (перед этим поработал на позиции первого зама предыдущего директора Владимира Никифорова. На тот момент это было самое крупное подразделение нефтегазового гиганта. Под руководством Белоусова «запсибгазпром» продолжил работу над строительством и эксплуатацией газопроводов.
Сергей Сарычев
В бизнес после продолжительной карьеры в областном правительстве ушел и легендарный вице-губернатор Сергей Сарычев. В 1997 он уже был замгубернатора области, через четыре года перешел на пост зампреда правительства ХМАО, еще через год вернулся на прежнюю должность в Тюмени. Вице-губернатором Сарычев работал с 2005 по 2022 год. Сарычев отвечал за внутреннюю политику Тюменской области два десятка лет.
В 2022 году новость об отставке Сергея Сарычева быстро распространилась внутри региона и за его пределами. Новое место работы политика — крупная нефтегазохимическая компания «СИБУР» (владеет заводом «ЗапСибНефтехим» в Тобольске). В статусе советника гендиректора компании — Михаила Карисалова — Сергей Сарычев занимается вопросами взаимодействия с властью, бизнес-сообществами и иными организациями.
Бывший главный чекист региона Анатолий Антипин, генерал-майор ФСБ, руководил управлением ведомства по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с 1991 по 2000 год. С началом «нулевых» он перешел на должность заместителя уральского полпреда президента по работе с силовым блоком, на которой проработал один год.
Следующие два года (с 2001 по 2003 гг.) Антипин работал в компаниях «Пур-Лэнд», «Итера» и «Новафининвест». Затем, в марте 2003 года был избран членом правления российского газового гиганта «НОВАТЭК».
Сергей Сметанюк
Сергей Сметанюк хорошо известен тюменцам — он был председателем городской думы Тюмени в ее втором созыве, главным федеральным инспектором по региону, вице-губернатором области и мэром областной столицы. В 2010 году Сметанюка назначили заместителем полпреда президента в УрФО.
От активной политической деятельности Сергей Сметанюк отошел в 2012 году. Тогда он занял пост замгендиректора «Транснефть-Сибирь», а в 2024 году стал замом главы еще одного из ключевых предприятий Тюменской области — «Мостострой-11», которое возглавляет Николай Руссу. В строительном гиганте тюменский экс-мэр отвечает за управление персоналом. В прошлом году Сметанюка включили в состав общественной палаты РФ.
Евгений Заболотный
Еще одна значимая фигура, нашедшая пристанище в частной компании после ухода из политики — Евгений Заболотный, бывший председатель городской думы Тюмени (в предыдущем седьмом созыве). В «девяностых» он работал проектором ТюмГУ, в середине «нулевых» возглавлял областной департамент спорта и молодежной политике, а после руководил тюменской академией культуры. С начала «десятых» Заболотный стал заместителем губернатора области — он отвечал за ключевые для региона строительный, транспортный и дорожный блоки, а также за вопросы историко-культурного наследия.
Покинув гордуму с окончанием собственных полномочий в 2023 году, Евгений Заболотный ушел в знакомую сферу — строительную. Он занял пост заместителя гендиректора Тюменской домостроительной компании (ТДСК), где в том числе курирует внешние связи.
Список тюменских политэлит, ставших бизнесэлитой, — невелик. Серьезных успехов в частном секторе добились немногие управленцы региона. Одни целенаправленно уходили строить собственные империи — других приглашали в крупные корпорации под конкретные задачи.
