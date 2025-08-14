Минобороны РФ показало видео удара «Искандера-М» по ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минобороны опубликовало кадры поражения позиции РСЗО HIMARS с помощью «Искандер-М» (архивное фото)
Минобороны опубликовало кадры поражения позиции РСЗО HIMARS с помощью «Искандер-М» (архивное фото) Фото:

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразил установку РСЗО HIMARS и сопровождающую ее технику украинских войск в районе населенного пункта Жихово Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России, опубликовав соответствующие видеокадры.

По данным ведомства, удар привел к уничтожению одной пусковой установки HIMARS, машины сопровождения и до 10 военнослужащих противника. «В результате высокоточного удара уничтожены пусковая установка американской РСЗО HIMARS, автомобиль сопровождения, а также до десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Применение комплекса «Искандер-М» позволило эффективно вывести из строя современные вооружения, поставляемые Украине западными странами. Удар нанесен в рамках продолжающейся специальной военной операции.

Ранее российские военные уже применяли оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» для ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ, в частности в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. Тогда, по данным Минобороны России, были уничтожены до 20 украинских военнослужащих и несколько большегрузных автомобилей, что позволило предотвратить переброску техники на другие направления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразил установку РСЗО HIMARS и сопровождающую ее технику украинских войск в районе населенного пункта Жихово Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России, опубликовав соответствующие видеокадры. По данным ведомства, удар привел к уничтожению одной пусковой установки HIMARS, машины сопровождения и до 10 военнослужащих противника. «В результате высокоточного удара уничтожены пусковая установка американской РСЗО HIMARS, автомобиль сопровождения, а также до десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны. Применение комплекса «Искандер-М» позволило эффективно вывести из строя современные вооружения, поставляемые Украине западными странами. Удар нанесен в рамках продолжающейся специальной военной операции. Ранее российские военные уже применяли оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» для ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ, в частности в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. Тогда, по данным Минобороны России, были уничтожены до 20 украинских военнослужащих и несколько большегрузных автомобилей, что позволило предотвратить переброску техники на другие направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...