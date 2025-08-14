Минобороны РФ показало видео удара «Искандера-М» по ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразил установку РСЗО HIMARS и сопровождающую ее технику украинских войск в районе населенного пункта Жихово Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России, опубликовав соответствующие видеокадры.
По данным ведомства, удар привел к уничтожению одной пусковой установки HIMARS, машины сопровождения и до 10 военнослужащих противника. «В результате высокоточного удара уничтожены пусковая установка американской РСЗО HIMARS, автомобиль сопровождения, а также до десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Применение комплекса «Искандер-М» позволило эффективно вывести из строя современные вооружения, поставляемые Украине западными странами. Удар нанесен в рамках продолжающейся специальной военной операции.
Ранее российские военные уже применяли оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» для ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ, в частности в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. Тогда, по данным Минобороны России, были уничтожены до 20 украинских военнослужащих и несколько большегрузных автомобилей, что позволило предотвратить переброску техники на другие направления.
