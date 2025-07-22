В РФ будут блокировать фильмы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности

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В Госдуме одобрили закон о блокировке фильмов, дискредитирующих духовно-нравственные ценности России
В Госдуме одобрили закон о блокировке фильмов, дискредитирующих духовно-нравственные ценности России Фото:

Государственная дума одобрила нововведение, по которому владельцы аудиовизуальных платформ обязаны предотвращать распространение фильмов, дискредитирующего традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили на заседании Госдумы.

«Принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание», — сказано во время трансляции заседания Госдумы. Также отмечается, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в прокатное удостоверение с целью обновления информации о запрете показа фильма среди детей или об ограничениях на его распространение для определенных возрастных групп в ранее выданном прокатном удостоверении.

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Государственная дума одобрила нововведение, по которому владельцы аудиовизуальных платформ обязаны предотвращать распространение фильмов, дискредитирующего традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили на заседании Госдумы. «Принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание», — сказано во время трансляции заседания Госдумы. Также отмечается, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в прокатное удостоверение с целью обновления информации о запрете показа фильма среди детей или об ограничениях на его распространение для определенных возрастных групп в ранее выданном прокатном удостоверении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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