В РФ будут блокировать фильмы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности

Государственная дума одобрила нововведение, по которому владельцы аудиовизуальных платформ обязаны предотвращать распространение фильмов, дискредитирующего традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили на заседании Госдумы.
«Принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание», — сказано во время трансляции заседания Госдумы. Также отмечается, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в прокатное удостоверение с целью обновления информации о запрете показа фильма среди детей или об ограничениях на его распространение для определенных возрастных групп в ранее выданном прокатном удостоверении.
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