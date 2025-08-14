Песков: Путин и Трамп обсудят самые сложные вопросы

Ответа от Европы ожидать не стоит, заявил Песков
Ответа от Европы ожидать не стоит, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп намерены обсуждать самые сложные вопросы в ходе предстоящего саммита на Аляске. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Трамп будут обсуждать самые сложные вопросы», — передает слова Пескова РИА Новости. По его словам, встреча продемонстрирует готовность сторон к открытому диалогу, несмотря на существующие разногласия.

Как отметил Песков, по итогам переговоров президенты определят круг достигнутых договоренностей и взаимных пониманий. При этом вопросы, связанные с позицией Украины, по словам представителя Кремля, будут рассматриваться на последующих этапах взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Песков выразил скепсис относительно перспектив получения адекватного ответа от европейских стран. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается острый дефицит взаимной политической воли для конструктивного диалога, что осложняет процесс урегулирования существующих кризисов.

