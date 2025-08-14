14 августа 2025

Трамп выразил уверенность в готовности Путина и Зеленского к мирному урегулированию

Трамп: Путин и Зеленский готовы к миру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил о важности второй встречи с Путиным и Зеленским
Трамп заявил о важности второй встречи с Путиным и Зеленским Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский готовы к миру. Такое мнение выразил глава США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил Трамп. Американский лидер  отметил, что ожидает конструктивного диалога и рассчитывает на положительный исход будущих встреч.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности рассмотреть возможность личной встречи с Владимиром Зеленским при наличии соответствующих условий, которые обеспечат конструктивный диалог. Москва и Вашингтон уже согласовали проведение переговоров между Путиным и Трампом, которые могут пройти на следующей неделе, при этом детали места встречи пока не разглашаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский готовы к миру. Такое мнение выразил глава США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил Трамп. Американский лидер  отметил, что ожидает конструктивного диалога и рассчитывает на положительный исход будущих встреч. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности рассмотреть возможность личной встречи с Владимиром Зеленским при наличии соответствующих условий, которые обеспечат конструктивный диалог. Москва и Вашингтон уже согласовали проведение переговоров между Путиным и Трампом, которые могут пройти на следующей неделе, при этом детали места встречи пока не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...