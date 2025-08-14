Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, утверждая, что именно его усилия помешали России установить полный контроль над Украиной. Об этом он заявил журналистам накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Этот конфликт, который никогда не должен был произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин — ред.) предпочел бы взять под контроль всю Украину», — заявил Трамп журналистам.
Российский лидер отмечал, что администрация Трампа действительно активно пыталась остановить боевые действия на Украине. Президент США не впервые позиционирует себя как ключевую фигуру в урегулировании российско-украинского кризиса. Ранее Трамп выразил уверенность в готовности Путина и Зеленского к мирному урегулированию конфликта. Американский лидер отметил, что ожидает конструктивного диалога и рассчитывает на положительный исход будущих встреч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.