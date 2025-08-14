Подготовка к саммиту на Аляске стала испытанием для Секретной службы США

Саммит двух лидеров РФ и США на Аляске стал настоящим вызовом для американской Секретной службы. Об этом сообщили источники, знакомые с обстановкой в Анкоридже.
«Подготовку к саммиту можно сравнить со спринтом, умещенным в одну неделю. И хотя проведение встречи на территории Соединенных Штатов позволяет Секретной службе перемещать все необходимые ресурсы без ограничений, географическое расположение Аляски само по себе стало определенной проблемой», — цитирует собственные источники агентство Bloomberg.
Для обеспечения безопасности в Анкоридже было задействовано несколько сотен оперативников службы, для которых потребовалось организовать транспорт и проживание. В связи с ограниченными возможностями местного рынка аренды машин, значительную часть автопарка пришлось доставлять из других штатов и даже из-за пределов страны. Работу оперативников осложняет, что Секретная служба параллельно ведет подготовку к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке, передает агентство.
Саммит президентов России и США на Аляске пройдет 15 августа без участия киевских представителей — стороны сосредоточатся на обсуждении путей урегулирования кризиса на Украине. Ранее Киев выражал обеспокоенность проведением встречи без своего участия, а в Белом доме не исключали обсуждение территориальных вопросов. В преддверии переговоров Москва и Вашингтон подтвердили настрой на достижение успеха, несмотря на попытки Киева повлиять на ход саммита.
