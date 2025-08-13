Аэропорт Волгограда столкнулся с ограничениями в работе

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко. Причины введения ограничительных мер в сообщении не уточняются.
Режим работы аэропорта может быть изменен в связи с принятыми мерами. О сроках снятия ограничений и возможных изменениях в расписании рейсов должны будут сообщить дополнительно.
Ранее аналогичные временные ограничения вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников, а в Северной Осетии применялся оперативный план «Ковер» для обеспечения безопасности. Решение по аэропорту Волгограда также связано с усилением мер по защите пассажиров и экипажей.
