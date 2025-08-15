Военнослужащие ВСУ, которых массово отлавливают «как собак на улице», массово сдаются в плен российским военным при первой возможности. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«При любых возможностях мобилизованные, о которых идет речь, — мобилизованными их, наверное, не назовешь, потому что их отлавливают как собак на улице, избивают и за компанию идут на передовую, — они при любой возможности принимают решение сдаться в плену, и мы это фиксируем», — заявил Алаудинов ТАСС. По его словам, многие мобилизованные украинские военные оказываются на фронте против своей воли и не имеют должной мотивации.
По данным российских силовых структур, дезертирство является одной из основных проблем ВСУ: ежемесячно фиксируется до 20 тысяч подобных случаев. К причинам относят нехватку мотивации и отсутствие эффективного командования в украинской армии.
Кроме того, массовое дезертирство и сдача в плен среди украинских военных связаны с принудительной мобилизацией, некомпетентным командованием и «мясными штурмами». По данным депутатов Верховной рады, в ВСУ зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части. Украинские власти вынуждены мобилизовать даже бывших пленных и размещать их в бывших исправительных учреждениях.
