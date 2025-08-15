«Как собаки на улице»: Алаудинов честно высказался об украинских пленных

Алаудинов: ВСУ массово сдаются в плен, так как попали на фронт против своей воли
Алаудинов заявил, что военных ВСУ, попавших на фронт по мобилизации, отлавливают на улицах, как собак
Военнослужащие ВСУ, которых массово отлавливают «как собак на улице», массово сдаются в плен российским военным при первой возможности. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«При любых возможностях мобилизованные, о которых идет речь, — мобилизованными их, наверное, не назовешь, потому что их отлавливают как собак на улице, избивают и за компанию идут на передовую, — они при любой возможности принимают решение сдаться в плену, и мы это фиксируем», — заявил Алаудинов ТАСС. По его словам, многие мобилизованные украинские военные оказываются на фронте против своей воли и не имеют должной мотивации.

По данным российских силовых структур, дезертирство является одной из основных проблем ВСУ: ежемесячно фиксируется до 20 тысяч подобных случаев. К причинам относят нехватку мотивации и отсутствие эффективного командования в украинской армии.

Кроме того, массовое дезертирство и сдача в плен среди украинских военных связаны с принудительной мобилизацией, некомпетентным командованием и «мясными штурмами». По данным депутатов Верховной рады, в ВСУ зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части. Украинские власти вынуждены мобилизовать даже бывших пленных и размещать их в бывших исправительных учреждениях.

