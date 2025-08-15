Глава ФПБК Бородин предложил штрафовать за измену в браке и уход из семьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виталий Бородин предложил ввести штрафы в 50 тысяч рублей
Виталий Бородин предложил ввести штрафы в 50 тысяч рублей Фото:

В России стоит ввести штрафы до 50 тысяч рублей за супружескую измену и уход из семьи при наличии детей. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Предлагаю штрафовать на 15–20 тыс. рублей за измену и дополнительно 50 тыс. рублей за каждого брошенного ребёнка. Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность», — цитирует Бородина Life.ru.

По мнению общественника, это защитит семейные ценности: «Сегодня символы семьи обесценились — люди легко женятся и разводятся». Целью такой инициативы является снижение числа детей, попадающих в криминальную среду из-за распада семьи.

Бородин сослался на опыт ОАЭ и ЕС, где аналогичные нарушения влекут крупные штрафы. Он подчеркнул необходимость полного финансового обеспечения детей (школа, кружки) независимо от статуса семьи.

Ранее URA.RU публиковало информацию, о том как заставить безработного родителя платить алименты. В таком случае законодательством устанавливается минимальный уровень выплат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России стоит ввести штрафы до 50 тысяч рублей за супружескую измену и уход из семьи при наличии детей. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Предлагаю штрафовать на 15–20 тыс. рублей за измену и дополнительно 50 тыс. рублей за каждого брошенного ребёнка. Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность», — цитирует Бородина Life.ru. По мнению общественника, это защитит семейные ценности: «Сегодня символы семьи обесценились — люди легко женятся и разводятся». Целью такой инициативы является снижение числа детей, попадающих в криминальную среду из-за распада семьи. Бородин сослался на опыт ОАЭ и ЕС, где аналогичные нарушения влекут крупные штрафы. Он подчеркнул необходимость полного финансового обеспечения детей (школа, кружки) независимо от статуса семьи. Ранее URA.RU публиковало информацию, о том как заставить безработного родителя платить алименты. В таком случае законодательством устанавливается минимальный уровень выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...