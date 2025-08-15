Российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместили на территории спортивной арены. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Вот у меня за спиной спортивная арена, где мы разместимся. Российские журналисты. Будем здесь ночевать», — заявил корреспондент URA.RU. Он отметил, что в 5:30 по местному времени они поедут на военную базу, где непосредственно пройдут переговоры. По его словам, для журналистов на территории базы будет организован пресс-центр и шатер, который еще строят. Кроме того, организаторы пообещали обеспечить участников необходимыми условиями для работы, включая доступ к Wi-Fi. Ожидается, что все подготовительные работы завершатся к началу мероприятия.
Сегодня на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, пройдет российско-американский саммит, он начнется в 22:30 по мск. Перед визитом в США Путин прибыл Магадан, для встречи с губернатором и посещения промышленного предприятия. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, вначале главы государств проведут переговоры в узком составе, а затем состоится встреча делегаций обеих стран и совместная пресс-конференция лидеров. Подписание каких-либо соглашений по итогам переговоров не планируется. Ключевым предметом обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Помимо этого, планируется затронуть экономические вопросы. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, который входит в российскую делегацию.
