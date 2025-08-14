Глава челябинского СК Колбасин опроверг какую-либо связь со Струковым

Глава челябинского следкома Алексей Колбасин не поддерживал никаких отношений с основателем ЮГК Константином Струковым. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил адвокат Колбасина — Михаил Яшин.
«Колбасин не оказывал Струкову никакого содействия, что следует из его действий и решений. Именно при нем возбуждены и расследуются уголовные дела, по которым следователями в настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства структурными подразделениями АО „Южуралзолото“. Расследование уголовных дел на сегодняшний день продолжается, а до окончания расследования его итоги комментировать преждевременно и неправильно. В целом привлечение Колбасина в качестве соответчика по иску на 3,9 млрд рублей в отношении бизнесмена выглядит абсурдным», — сообщил URA.RU Яшин.
По данным URA.RU, после прорыва дамбы запруды холдинга ЮГК в апреле 2024 году было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается третий следственный отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области.
Также после произошедшего фирму Струкова проверял Росприроднадзор. Тогда было вынесено два постановления о назначении административного наказания по ч.4 ст.8.2 КоАП РФ и по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Компании были назначены штрафы на общую сумму 800 тысяч рублей. В октябре специалисты вновь посетили месторождения и выявили нарушения на 500 тысяч рублей. Помимо штрафов компанию обязали исправить выявленные недочеты. Но это до конца так и не было сделано.
URA.RU направило запросы в пресс-службы региональных управлений Росприроднадзора и Ростехнадзора с просьбой рассказать о надзорных мероприятиях, проведенных в отношении ЮГК в 2025 году. Ответы ожидаются.
Помимо Колбасина в качестве соответчиков по иску Генпрокуратуры РФ к Струкову проходят замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Предварительно, в надзорном ведомстве считают, что фирма бизнесмен нанесла крупный ущерб окружающей природе, а руководители надзорных и следственных ведомства якобы не уследили за ситуацией.
