14 августа 2025

Алиханову рассказали о челябинских роботах в особой экономической зоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг, министр Антон Алиханов и губернатор Алексей Текслер в цехе по производству роботов
Гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг, министр Антон Алиханов и губернатор Алексей Текслер в цехе по производству роботов Фото:

Главе Минпромторга Антону Алиханову рассказали о планах по производству роботов в особой экономической зоне в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером министр осмотрел производственные линии завода роботов. Руководитель предприятия рассказал Антону Алиханову о текущих мощностях, планах по строительству новых производственных мощностей (в том числе, на территории Особой экономической зоны в Челябинске и в других регионах страны), а также по расширению модельного ряда промышленных роботов», — сообщили в пресс-службе правительства.

Алиханов приехал в Челябинскую область утром 15 августа. Глава Минпромторга РФ начал поездку по промпредприятиям в Челябинске с посещения ООО «Завод Роботов». Предприятие серийно выпускает шестиосевых промышленных роботов RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 кг., а также консольно-портального робота грузоподъемностью 45 кг. Роботы RusRobot произведены с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности.

Министр будет работать в регионе на протяжении двух дней. Он посетит крупнейшие промпредприятия и проведет встречи с их руководителями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главе Минпромторга Антону Алиханову рассказали о планах по производству роботов в особой экономической зоне в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером министр осмотрел производственные линии завода роботов. Руководитель предприятия рассказал Антону Алиханову о текущих мощностях, планах по строительству новых производственных мощностей (в том числе, на территории Особой экономической зоны в Челябинске и в других регионах страны), а также по расширению модельного ряда промышленных роботов», — сообщили в пресс-службе правительства. Алиханов приехал в Челябинскую область утром 15 августа. Глава Минпромторга РФ начал поездку по промпредприятиям в Челябинске с посещения ООО «Завод Роботов». Предприятие серийно выпускает шестиосевых промышленных роботов RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 кг., а также консольно-портального робота грузоподъемностью 45 кг. Роботы RusRobot произведены с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Министр будет работать в регионе на протяжении двух дней. Он посетит крупнейшие промпредприятия и проведет встречи с их руководителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...