Алиханову рассказали о челябинских роботах в особой экономической зоне

Главе Минпромторга Антону Алиханову рассказали о планах по производству роботов в особой экономической зоне в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером министр осмотрел производственные линии завода роботов. Руководитель предприятия рассказал Антону Алиханову о текущих мощностях, планах по строительству новых производственных мощностей (в том числе, на территории Особой экономической зоны в Челябинске и в других регионах страны), а также по расширению модельного ряда промышленных роботов», — сообщили в пресс-службе правительства.
Алиханов приехал в Челябинскую область утром 15 августа. Глава Минпромторга РФ начал поездку по промпредприятиям в Челябинске с посещения ООО «Завод Роботов». Предприятие серийно выпускает шестиосевых промышленных роботов RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 кг., а также консольно-портального робота грузоподъемностью 45 кг. Роботы RusRobot произведены с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности.
Министр будет работать в регионе на протяжении двух дней. Он посетит крупнейшие промпредприятия и проведет встречи с их руководителями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!