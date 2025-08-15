Диетолог сделала неожиданное заявление о пользе меда

Более 60% меда в российских магазинах — фальсификат с опасным канцерогеном, предупредила диетолог Нурия Дианова. Эксперт заявила, что даже натуральный мед не обладает значимой пользой, являясь «дорогим сахаром».
«Мед — это просто дорогой сахар. В самом меде полезные вещества содержатся в слишком малых количествах, поэтому я не вижу целесообразности в его покупке», — подчеркнула Дианова для «Общественной службы новостей».
По словам специалиста, исследования регулярно выявляют подделки. В ноябре 2024 года «Роскачество» обнаружило, что только 20% из 21 проверенной марки соответствуют нормативам. В Санкт-Петербурге в 2025 году фальсификатом признали 60% образцов.
Главную опасность представляет гидроксиметилфурфурол — канцероген, образующийся при нагревании или неправильном хранении. «Это вещество с дозозависимым эффектом: постоянное употребление некачественного меда начнет представлять серьезную опасность», — пояснила диетолог.
Заявление прозвучало накануне Медового Спаса (14 августа) — праздника, традиционно связанного с началом сбора меда. Ранее URA.RU сообщало, что врач развеяла мифы о реальной пользе кваса.
