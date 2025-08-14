14 августа 2025

Осужденный экс-начальник пермской колонии Ассанов не согласен с лишением звания

Апелляцию Дмитрия Ассанова рассматривает судейская коллегия
Апелляцию Дмитрия Ассанова рассматривает судейская коллегия

Экс-начальник пермской колонии № 29 Дмитрий Ассанов не согласен с тем, что его лишили звания подполковника внутренней службы. Об этом он заявил в своем последнем слове к судейской коллегии, которая рассматривает его апелляцию на приговор Мотовилихинского районного суда. Тот ранее приговорил Ассанова к 12 годам лишения свободы и оставил без служебного звания.

«Я хочу отметить, что не согласен с приговором в части лишения специального звания. Но не буду задерживать уважаемую судебную коллегию. Я благодарен за профессионализм, давали время подготовиться», — передает слова Ассанова корреспондент URA.RU из зала суда.

Экс-начальник пермской колонии № 29 Дмитрий Ассанов осужден за то, что предоставил предпринимателям здание колонии в собственность. Также руководитель исправительного учреждения передавал бизнесменам рабочую силу в виде осужденных, отбывающих наказание в ИК-29. Мотовилихинский районный суд Перми признал Ассанова виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания подполковника внутренней службы и оштрафовали на 8 млн рублей.

