14 августа 2025

Суд оставил в силе приговор экс-начальнику пермской колонии Ассанову

Экс-начальник пермской колонии Ассанов не смог оспорить 12 лет заключения
Он пытался оспорить приговор, который вынес Мотовилихинский районный суд
Он пытался оспорить приговор, который вынес Мотовилихинский районный суд Фото:

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу экс-начальника колонии № 29 Дмитрия Ассанова. Он пытался оспорить приговор, который вынес Мотовилихинский районный суд.

«Апелляционную жалобу Дмитрия Ассанова оставить без удовлетворения. Решение Мотовилихинского районного суда признать законным», — передает решение апелляционной инстанции корреспондент URA.RU из зала суда.

Ассанов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, он приговорен к 12 годам. Также он оштрафован на 8 млн рублей. Дмитрий Ассанов осужден за то, что предоставил предпринимателям здание колонии в собственность. Также он передавал бизнесменам рабочую силу в виде осужденных, отбывающих наказание в ИК-29.

15 августа URA.RU публиковало последнее слово Ассанова. В нем он заявил, что не согласен с приговором в части лишения специального звания — подполковника внутренней службы.

