СУСК возбудил дело из-за мощного взрыва на заводе в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в Шиловском районе Рязанской области, который случился на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщили в региональном СК.
«Следственным управлением СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
В настоящее время следственные органы проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех деталей произошедшего. В ходе расследования уголовного дела сотрудники следствия дадут оценку соответствию обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов предприятия действующим нормативным требованиям.
В Рязанской области на заводе «Эластик» 15 августа произошел взрыв, вызвавший масштабный пожар. По последним данным, погибли пять человек, число пострадавших уточняется. Здание цеха полностью разрушено, на месте работают 70 спасателей и 28 единиц техники. СК начал проверку, предварительная версия — техническая неисправность. Подробности МЧС в материале URA.RU.
