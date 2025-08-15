Политолог объяснил, зачем Лавров надел толстовку с СССР

Глава МИД России Сергей Лавров привлек внимание общественности во время визита на Аляску, появившись в свитере с надписью «СССР». Выбор одежды может быть неслучайным. Свитер с советской символикой отсылает к богатой истории двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном в XX веке. Об этом сообщил политолог Алексей Мартынов.
«Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере „СССР“ может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке», — рассказал Мартынов газете «ВЗГЛЯД». Он напомнил, что нынешний саммит на Аляске вызывает ассоциации с эпохой разрядки и успешными переговорами между лидерами СССР и США, например, Леонидом Брежневым и Ричардом Никсоном.
Политолог также не исключил, что для Лаврова этот выбор имеет личный подтекст. Дипломат начал свою карьеру в советское время, работая в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Отдельно Мартынов отметил, что в последние годы в США набирает популярность одежда и аксессуары с советской символикой.
