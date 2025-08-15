Политолог объяснил, зачем Лавров надел толстовку с СССР

Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР», ссылаясь на историю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В последние годы в США набирает популярность одежда и аксессуары с советской символикой
В последние годы в США набирает популярность одежда и аксессуары с советской символикой Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров привлек внимание общественности во время визита на Аляску, появившись в свитере с надписью «СССР». Выбор одежды может быть неслучайным. Свитер с советской символикой отсылает к богатой истории двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном в XX веке. Об этом сообщил политолог Алексей Мартынов.

«Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере „СССР“ может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке», — рассказал Мартынов газете «ВЗГЛЯД». Он напомнил, что нынешний саммит на Аляске вызывает ассоциации с эпохой разрядки и успешными переговорами между лидерами СССР и США, например, Леонидом Брежневым и Ричардом Никсоном.

Политолог также не исключил, что для Лаврова этот выбор имеет личный подтекст. Дипломат начал свою карьеру в советское время, работая в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Отдельно Мартынов отметил, что в последние годы в США набирает популярность одежда и аксессуары с советской символикой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД России Сергей Лавров привлек внимание общественности во время визита на Аляску, появившись в свитере с надписью «СССР». Выбор одежды может быть неслучайным. Свитер с советской символикой отсылает к богатой истории двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном в XX веке. Об этом сообщил политолог Алексей Мартынов. «Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере „СССР“ может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке», — рассказал Мартынов газете «ВЗГЛЯД». Он напомнил, что нынешний саммит на Аляске вызывает ассоциации с эпохой разрядки и успешными переговорами между лидерами СССР и США, например, Леонидом Брежневым и Ричардом Никсоном. Политолог также не исключил, что для Лаврова этот выбор имеет личный подтекст. Дипломат начал свою карьеру в советское время, работая в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Отдельно Мартынов отметил, что в последние годы в США набирает популярность одежда и аксессуары с советской символикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...