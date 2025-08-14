Путин очертил контур соглашения с Трампом перед вылетом на Аляску

Президент Владимир Путин обозначил основные темы на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Путин собрал 14 августа в Кремле высшее руководство страны на совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах, где выделил два вопроса — Украину и отношения с американцами. Как объяснили эксперты URA.RU, главной повесткой переговоров станет новый документ по контролю над ядерным оружием — нынешний СНВ-3 истекает уже в феврале 2026 года. К новому соглашению должны присоединиться союзники Москвы и Вашингтона по «ядерному клубу».
В начале совещания президент обозначил две темы. Первая касалась двусторонних переговоров с украинской делегацией. «Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах — расскажу поподробнее», — заявил Путин. Вторая тема — диалог с администрацией Дональда Трампа.
«(Американская администрация. — Прим. ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия, для того чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности. <...> Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — сказал президент.
Далее совещание проходило в закрытом режиме. В нем приняли участие члены высшего руководства страны, правительства и администрации президента — всего, помимо президента, 21 человек. Оно прошло в Екатерининском зале Кремля, там же, где 21 февраля 2022 года президент собирал все руководство для обсуждения ситуации в Донбассе. Тогда все заседание Совета Безопасности, которое длилось 1,5 часа, проходило в открытом режиме.
Сегодняшнее совещание показывает, что президент воспринимает поездку на Аляску как такое же поворотное событие, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «Похожее обсуждение было перед началом СВО. Тогда члены руководства страны по очереди выступали и говорили о своем видении ситуации, — заявил политолог.
— Перед заграничными визитами я не припоминаю подобных совещаний. Это значит, что нас ждут очень серьезные переговоры, это судьбоносный процесс между Россией и США — двумя державами, способными уничтожить весь мир”.
Состав российской делегации показывает, что украинская тема остается центральной, но далеко не единственной, отметил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Перед совещанием в Кремле помощник президента Юрий Ушаков раскрыл журналистам состав российской делегации. В нее, помимо президента, вошли глава МИД Сергей Лавров, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, глава Минфина Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и сам Ушаков.
Поездка Силуанова и Дмитриева дает надежду на расширение экономической тематики. Белоусов важен для обсуждения контроля над стратегическими наступательными вооружениями и в целом стратегической стабильности, продолжил собеседник URA.RU.
“Договор СНВ-3 истекает уже в феврале 2026 года, времени договориться остается очень мало. Вся история российско-американских отношений и советско-американских отношений говорит о том, что без стержня в лице контроля над стратегическими вооружениями эти отношения выстраивать очень трудно”, — пояснил Кортунов.
Конфликт на Украине невозможно будет разрешить завтра на Аляске, впереди пройдет еще несколько встреч между президентами России и США, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Слова Путина о контроле над вооружениями лишь подтверждают, что основной акцент на переговорах в Анкоридже будет на СНВ-4. Иначе к февралю не будет никакого договора, ограничивающего стратегические ядерные силы, а это — «смертельно опасно для всей цивилизации», добавил собеседник URA.RU.
“Нет никакого смысла заключать СНВ-4 только между Россией и США. Его нужно заключать со всем ядерным клубом. Лидеры предварительно договорились, что Путин посадит за стол переговоров своих партнеров, а Трамп своих — Британию, Францию. Путин говорил по телефону с лидерами Израиля, Китая, Индии, КНДР, вероятнее всего, предлагал им эту концепцию. Для США это самая болезненная точка, у них, по сути, оголена крыша”, — поделился мнением политолог.
Президент собрал сегодня расширенное совещание, чтобы проговорить выход на новый договор о стратегических наступательных вооружениях. В украинском кейсе важно было обсудить механизмы обеспечения безопасности жителей новых регионов России и тех, кто живет в буферных зонах, если будет нащупана почва для подписания договоренностей, резюмировал Михайлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.