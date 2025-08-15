Европа в тревоге ждет саммита Путина и Трампа: о чем пишут европейские СМИ за часы до начала

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске стал главной темой мировых СМИ. Европейские издания обсуждают возможные сценарии встречи, выражая опасения, что Путин сможет переиграть Трампа. Многие материалы подчеркивают, что сам факт переговоров уже рассматривается как дипломатическая победа Москвы.
The New York Times: «Саммит Трампа — большая победа для Путина»
Лидер Украины Владимир Зеленский и его коллеги из Европы выражают опасения, что Путин «может использовать переговоры для оказания влияния на Трампа». Зеленский уже сейчас охарактеризовал саммит как «победу Путина». Эта встреча также ослабила единство НАТО и отложила потенциальные новые санкции против России. Хотя Трамп ранее угрожал ввести жесткие меры в случае, если Москва не согласится на перемирие, вместо санкций Путин смог провести саммит.
CNN: «Трамп и Путин встретятся для исторического саммита»
CNN анализирует риски для Трампа, напоминая о его прошлых уступках Путину, в частности, о встрече в Хельсинки в 2018 году, когда он публично поддержал позицию Кремля о невмешательстве в выборы. Несмотря на уверенность Трампа в том, что он может договориться с Путиным, эксперты выражают сомнения по поводу его способностей. В то же время американцы проявляют скептицизм к переговорам: 59% не доверяют Трампу в вопросах урегулирования конфликта на Украине.
The Wall Street Journal: «Высокорисковый саммит с разными целями»
Газета WSJ подчеркивает, что лидеры продвигают совершенно различные цели. Основным моментом является то, что Трамп видит предстоящую встречу как «пробную», угрожая санкциями в случае неудачи. Путин, в свою очередь, нацелен на прочное отстаивание интересов России.
Financial Times: «Трамп против Путина»
Издание Financial Times называет саммит «испытанием» для Трампа, который уверен в своих способностях заключать сделки, однако ему предстоит столкнуться с опытным переговорщиком. Европа выражает беспокойство о том, что Трамп может пойти на уступки без предварительных консультаций с союзниками. Существует вероятность, что может возникнуть сценарий, подобный «Ялте-2», при котором интересы Украины окажутся проигнорированными.
USA Today: «Некоторые россияне хотят вернуть Аляску»
Издание обсуждает настроения в России, где продажа Аляски США в 1867 году по-прежнему воспринимается как «предательство». В российской культуре ходят популярные теории о «временной аренде» Аляски. Также песня группы «Любэ» под названием «Не валяй дурака, Америка», в которой звучит призыв «вернуть Аляску», стала вновь актуальной.
BBC: «Путин не станет со мной шутить»
BBC цитирует заявление Трампа о том, что он готов к жесткому диалогу, но напоминает, что Путин является мастером стратегических игр. Встреча может закончиться символическим соглашением, но без реальных изменений на фронте.
Bloomberg: «Успех в глазах Трампа»
Bloomberg отмечает, что для Трампа успехом будет прекращение огня. Прогнозы говорят о том, что временное прекращение огня возможно, однако долгосрочный мир выглядит маловероятным.
Reuters: «Трамп попытается выжать у Путина перемирие»
Reuters сообщает, что Дональд Трамп стремится добиться хотя бы временного прекращения огня, однако Владимир Зеленский и Европейский союз выражают опасения по поводу возможной «сделки за спиной Украины». В это время на мировых рынках, особенно газовых, внимательно следят за саммитом, так как стабилизация ситуации может привести к снижению цен на энергоносители.
