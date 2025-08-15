Пермский зоопарк рассказал о том, как сейчас живет медведь Тоша, ставший известным в Сети. По словам сотрудников зверинца, он гуляет, отсыпается и греется на солнышке. Кипер Тоши — Екатерина Трефилова также поделилась историей болезни медведя, которая началась около 10 лет назад.
«С Тошей я работаю более 15 лет. Многие сотрудники его боялись из-за пронзительного взгляда. На самом деле, по характеру он очень мягкий. И если он не взлюбил человека, с этим ничего не поделаешь. За все эти годы я только два раза видела, что он бросается на посетителей. Но там было неадекватное поведение с их стороны. Около 10 лет назад у него начался тремор лап незначительный, но с годами он начал увеличиваться. Мы обеспечиваем его необходимыми витаминами. В последние два года он очень мало ходит», — сообщила работник Пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Екатерина добавила, что последний год он и вовсе начал исключительно лежать и не мог самостоятельно поднимать голову. Лишь с переездом Тоша активизировался. Медведь с интересом исследует новое место жительства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что после многочисленных обращений глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина лично проверила условия содержания животных в новом Пермском зоопарке. Особое внимание она уделила медведю Тоше, который спокойно отдыхал во время ее визита. Екатерина поделилась кадрами со спящим на солнышке животным и написала, что с ним все хорошо.
До этого в ряде СМИ вышли публикации о том, что 7 августа 2025 года, в день открытия нового объекта, медведя якобы било током в бассейне, из-за чего он не мог выбраться в течение 30 минут. В зоопарке эти сведения опровергли, назвав их недостоверными. Учреждение объяснило ситуацию возрастными особенностями животного и жаркой погодой. Электропастухи, установленные в вольере нового зоопарка, не представляют опасности для животных и давно используются как в зоопарках, так и в сельском хозяйстве.
