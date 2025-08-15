Как в КНДР проходили торжества в честь 80-летия освобождения от японской оккупации. Фоторепортаж

В Пхеньяне состоялся концерт в честь 80-й годовщины освобождения Кореи от Японии
В КНДР отметили 80-ю годовщину освобождения страны от японской оккупации
В КНДР отметили 80-ю годовщину освобождения страны от японской оккупации Фото:

Победа Советского Союза над Японией в августе 1945 года стала ключевым фактором ликвидации колониальной системы на Дальнем Востоке и положила конец 80-летнему периоду оккупации Кореи. Официально 15 августа отмечается как день освобождения Корейского полуострова. В преддверии этой памятной даты президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Стороны подтвердили стремление к дальнейшему развитию стратегического партнерства, основы которого были закреплены в Договоре о всеобъемлющем сотрудничестве, подписанном 19 июня 2024 года в Пхеньяне.

В стране по поводу этой даты прошли праздничные мероприятия. В них приняла участие российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он почтил память, возложив цветы к монументу «Освобождение» и мемориалу воинам-красноармейцам, павшим в боях.

Поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японской колониальной власти также направил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ней он выразил надежду на совместное противодействие «неоколониальным» подходам стран Запада.

В честь такого значимого события в Пхеньяне прошел торжественный концерт. В нем приняли участие корейские артисты и творческие коллективы из РФ. В ходе мероприятия прозвучали патриотические композиции об истории КНДР, а также песни о России и подвиге народа СССР во время Великой Отечественной войны. Подробнее о том, как проходили праздничные мероприятия в стране — в фоторепортаже URA.RU.

