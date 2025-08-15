Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и делегация депутатов ГД приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам советским воинам в Пхеньяне. Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.
«Председатель Государственной Думы и депутаты отдали дань уважения подвигу советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году», — говорится в сообщении. Володин и депутаты почтили память павших воинов на Советском мемориальном кладбище, где покоятся солдаты и офицеры Красной армии, отдавшие жизни за освобождение Кореи. Делегация также возложила венок к монументу Освобождения — 30-метровой стеле с красной звездой в центре Пхеньяна, установленной в 1946 году в знак благодарности советским воинам. На памятнике высечены надписи, подчеркивающие роль СССР в освобождении корейского народа и укреплении дружбы между двумя странами.
Победа СССР над Японией в августе 1945 года привела к разрушению колониальной системы на Дальнем Востоке и завершила 35-летнюю оккупацию Кореи. 15 августа официально считается днем освобождения Кореи. В канун годовщины освобождения президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство, заложенное в Договоре о всеобъемлющем сотрудничестве, подписанном 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Обсуждались также предстоящие переговоры КНДР с США на Аляске.
