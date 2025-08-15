США подняли в небо специальный самолет перед встречей Путина и Трампа

До встречи глав государств остался час
До встречи глав государств остался час
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3C Sentry был поднят в воздух с военной базы в Анкоридже на Аляске накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Flightradar24. 

Согласно информации сервиса, одновременно в воздушном пространстве над Аляской находится российский самолет Ту-214ПУ, принадлежащий летному спецотряду «Россия». Перемещения обоих воздушных судов совпали по времени с подготовкой к переговорам лидеров двух стран, которые должны пройти на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в 22:00 по Москве (11:00 по местному времени) 15 августа.

Ранее на авиабазу уже прибыл российский самолет Ил-76, что также подтверждается данными Flightradar. Именно здесь сегодня состоится саммит Путина и Трампа, в ходе которого лидеры обсудят вопросы урегулирования конфликта на Украине и перспективы развития двусторонних отношений, а также перспективы снятия санкций.

