Зарубин опроверг информацию о прибытии Путина в Анкоридж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Анкоридже приземлился другой самолет, не с Путиным на борту, заявил Павел Зарубин
В Анкоридже приземлился другой самолет, не с Путиным на борту, заявил Павел Зарубин Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опроверг информацию о том, что в Анкоридж якобы приземлился самолет с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сообщение для тех, кто уже почему-то рассказывает о прибытии Путина в Анкоридж. В Анкоридж ПОКА прилетел ДРУГОЙ САМОЛЕТ спецотряда „Россия“», — сообщил Зарубин. Причем, сам журналист также находится в самолете, но неизвестно, в каком. 

Сами переговоры запланированы на 22:00 (мск). Встреча глав государств пройдет на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». URA.RU будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист ВГТРК Павел Зарубин опроверг информацию о том, что в Анкоридж якобы приземлился самолет с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сообщение для тех, кто уже почему-то рассказывает о прибытии Путина в Анкоридж. В Анкоридж ПОКА прилетел ДРУГОЙ САМОЛЕТ спецотряда „Россия“», — сообщил Зарубин. Причем, сам журналист также находится в самолете, но неизвестно, в каком.  Сами переговоры запланированы на 22:00 (мск). Встреча глав государств пройдет на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». URA.RU будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...