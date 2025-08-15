Где и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске

Переговоры Путина и Трампа на Аляске запланированы на 22:00 по Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры Путина и Трампа на Аляске запланированы на 22:00 (мск)
Переговоры Путина и Трампа на Аляске запланированы на 22:00 (мск) Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Первая за долгие годы личная встреча между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоится через несколько часов. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). По предварительным данным, начало исторического саммита запланировано на 22:30 (мск). URA.RU будет вести трансляцию мероприятия. Где ее смотреть — в отдельном материале.

Место встречи изменить нельзя: дата и время исторического саммита

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон недалеко от Анкориджа (Аляска). В США отмечают, что саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) и продлится всю ночь. В России же говорят о начале переговоров в 22:30 (мск).

Встреча Путина и Трампа на Аляске
Встреча Путина и Трампа на Аляске
Фото:

Это первая личная встреча лидеров за последние шесть лет и первый визит российского президента на Аляску. В последний раз Путин и Трамп встречались в июне 2019 года в японской Осаке на полях саммита G20. Текущий американский глава последний раз посещал Аляску десять лет назад. 

Президенты и их свита: состав делегации от России и США 

В настоящий момент уже известен состав делегаций России и США. Будут представлены ключевые представители от каждой страны, включая президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Состав российской делегации на Аляске
Состав российской делегации на Аляске
Фото:

Российскую сторону на переговорах представят министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

Состав американской делегации
Состав американской делегации
Фото:

Со стороны США в состав делегации, помимо президента Трампа, войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Переговоры предполагается провести в несколько этапов: сначала состоится личная встреча лидеров в формате тет-а-тет за закрытыми дверями, а затем — расширенные консультации в составе делегаций. 

Также с Трампом на Аляску приедут глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт. Об этом писал Reuters.

Когда и где смотреть переговоры Трампа и Путина

URA.RU начнет вести онлайн-трансляцию встречи глав России и США 15 августа. Начало, предварительно, запланировано на 22:00 по московскому времени. Трансляция будет ввестись в соцсети "ВКонтакте", а также на Rutube.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первая за долгие годы личная встреча между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоится через несколько часов. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). По предварительным данным, начало исторического саммита запланировано на 22:30 (мск). URA.RU будет вести трансляцию мероприятия. Где ее смотреть — в отдельном материале. Место встречи изменить нельзя: дата и время исторического саммита Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон недалеко от Анкориджа (Аляска). В США отмечают, что саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) и продлится всю ночь. В России же говорят о начале переговоров в 22:30 (мск). Это первая личная встреча лидеров за последние шесть лет и первый визит российского президента на Аляску. В последний раз Путин и Трамп встречались в июне 2019 года в японской Осаке на полях саммита G20. Текущий американский глава последний раз посещал Аляску десять лет назад.  Президенты и их свита: состав делегации от России и США  В настоящий момент уже известен состав делегаций России и США. Будут представлены ключевые представители от каждой страны, включая президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую сторону на переговорах представят министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также министр иностранных дел Сергей Лавров. Со стороны США в состав делегации, помимо президента Трампа, войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Переговоры предполагается провести в несколько этапов: сначала состоится личная встреча лидеров в формате тет-а-тет за закрытыми дверями, а затем — расширенные консультации в составе делегаций.  Также с Трампом на Аляску приедут глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт. Об этом писал Reuters. Когда и где смотреть переговоры Трампа и Путина
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...