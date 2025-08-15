Где и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске

Первая за долгие годы личная встреча между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоится через несколько часов. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). По предварительным данным, начало исторического саммита запланировано на 22:30 (мск). URA.RU будет вести трансляцию мероприятия. Где ее смотреть — в отдельном материале.
Место встречи изменить нельзя: дата и время исторического саммита
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон недалеко от Анкориджа (Аляска). В США отмечают, что саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) и продлится всю ночь. В России же говорят о начале переговоров в 22:30 (мск).
Это первая личная встреча лидеров за последние шесть лет и первый визит российского президента на Аляску. В последний раз Путин и Трамп встречались в июне 2019 года в японской Осаке на полях саммита G20. Текущий американский глава последний раз посещал Аляску десять лет назад.
Президенты и их свита: состав делегации от России и США
В настоящий момент уже известен состав делегаций России и США. Будут представлены ключевые представители от каждой страны, включая президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российскую сторону на переговорах представят министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.
Со стороны США в состав делегации, помимо президента Трампа, войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Переговоры предполагается провести в несколько этапов: сначала состоится личная встреча лидеров в формате тет-а-тет за закрытыми дверями, а затем — расширенные консультации в составе делегаций.
Также с Трампом на Аляску приедут глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт. Об этом писал Reuters.
Когда и где смотреть переговоры Трампа и Путина
URA.RU начнет вести онлайн-трансляцию встречи глав России и США 15 августа. Начало, предварительно, запланировано на 22:00 по московскому времени. Трансляция будет ввестись в соцсети "ВКонтакте", а также на Rutube.
