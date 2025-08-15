Белый дом: встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»

На переговорах американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Таким образом формат переговоров изменится. Об этом сообщает NBC News.
«В переговорах примут участие госсекретарь Рубио и главный переговорщик Трампа Уиткофф», — передает телеканал со ссылкой на представителя Белого дома. Формат встречи меняется на «три на три».
Ранее в аэропорту города Анкоридж (Аляска, США) к прибытию президента Путина для встречи с его американским коллегой Трампом подготовили красную дорожку и установили приветственную стелу с надписью Alaska 2025. Планировалось, что сначала лидеры будут говорить наедине друг с другом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.