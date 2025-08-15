Для Путина приготовили красную дорожку и приветственную стелу на Аляске

В Анкоридже ожидают визита Путина, подготовив красную дорожку
В Анкоридже ожидают визита Путина, подготовив красную дорожку Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

В аэропорту города Анкоридж (Аляска, США) к прибытию президента России Владимира Путина для встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом подготовили красную дорожку и установили приветственную стелу с надписью Alaska 2025. Кадры с места события опубликовали американские СМИ.

На видеозаписи, распространенной CNBC, видно, как у трапа развернули красную дорожку. Рядом с ней дежурят люди в военной форме и сотрудники службы безопасности в черных костюмах. Подготовка мероприятия связана с предстоящим визитом российского лидера на территорию Аляски. Особое оформление аэропорта подчеркивает значимость предстоящих переговоров.

Как сообщало URA.RU ранее, американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3C Sentry был поднят в воздух с военной базы в Анкоридже на Аляске накануне встречи президентов России и США. Между тем, журналист ВГТРК Павел Зарубин опроверг информацию о том, что борт с Владимиром Путиным якобы приземлился в Анкоридже. Самолет Дональда Трампа уже прибыл на Аляску.

