Путин и Трамп встретились впервые за много лет
Встреча Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились, выйдя из своих самолетов, и пожали друг другу руки. Они также обменялись парой приветственных реплик. Это произошло на Аляске, в городе Анкоридж.
Президенты практически одновременно вышли из своих самолетов. Предполагается, что они проведут встречу в формате «три на три».
