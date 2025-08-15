Борт прибыл в Анкоридж
новость из сюжетаВстреча Путина и Трампа
Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на Аляске в США. Его встречали представители принимающей стороны.
«На кадрах видно, что самолет российского лидера уже находится в аэропорту Анкориджа», — сообщается в соцсетях. На Аляску одновременно прибыл борт с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры между Россией и США в Анкоридже начались в ночь на 16 августа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
