15 августа 2025

Появились кадры прибытия самолета Путина на Аляску. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Борт прибыл в Анкоридж
Борт прибыл в Анкоридж Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на Аляске в США. Его встречали представители принимающей стороны.

«На кадрах видно, что самолет российского лидера уже находится в аэропорту Анкориджа», — сообщается в соцсетях. На Аляску одновременно прибыл борт с президентом США Дональдом Трампом. 

Переговоры между Россией и США в Анкоридже начались в ночь на 16 августа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 

