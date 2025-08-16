Путин считает позитивными переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с лидером США Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере. Об этом сообщил журналист URA.RU с пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
«Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Они были весьма обстоятельными и полезными», — сказал Путин на пресс-конференции.
Путин и Трамп почти три часа вели переговоры в узком составе в формате «три на три» в Анкоридже на Аляске. Сейчас идет пресс-конференция по итогам саммита и URA.RU запустило трансляцию.
