Пресс-конференция Путина и Трампа. Онлайн-трансляция

Пресс-конференция Путина и Трампа началась
Пресс-конференция Путина и Трампа началась

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят пресс-конференцию в Анкоридже на Аляске. URA.RU запускает трансляцию.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп около трех часов вели переговоры в узком составе в формате «три на три». Кроме лидеров РФ и США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков.

