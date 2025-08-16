Путин верит, что при Трампе СВО бы не началась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин сделал заявление по поводу вооруженного конфликта на Украине
Путин сделал заявление по поводу вооруженного конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Дональд Трамп ранее занимал пост президента США, вооруженного конфликта на Украине удалось бы избежать. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«Если бы Трамп был президентом Соединенных Штатов, конфликта на Украине не было бы», — уточнил Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции, которая стартовала на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, передает корреспондент URA.RU.

Как сообщало URA.RU, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе. Ранее лидеры государств вели переговоры около трех часов. Встреча состоялась в узком составе в формате «три на три».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Дональд Трамп ранее занимал пост президента США, вооруженного конфликта на Украине удалось бы избежать. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. «Если бы Трамп был президентом Соединенных Штатов, конфликта на Украине не было бы», — уточнил Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции, которая стартовала на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, передает корреспондент URA.RU. Как сообщало URA.RU, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе. Ранее лидеры государств вели переговоры около трех часов. Встреча состоялась в узком составе в формате «три на три».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...