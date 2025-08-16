Трамп и Путин согласовали многие пункты касательно Украины

Многие вопросы по ситуации на Украине уже согласованы, и есть реальная перспектива договориться по оставшимся пунктам. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент США Дональд Трамп.
«Множество позиций по Украине согласованы. По остальным сохраняется хороший шанс на достижение договоренностей», — процитировал слова Трампа корреспондент URA.RU. Также глава Белого дома подчеркнул, что для окончательного урегулирования потребуется согласие всех сторон, участвующих в процессе. При этом американский лидер не стал называть достигнутые с Владимиром Путиным договоренности сделкой.
Как сообщало URA.RU ранее, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом по итогам саммита, Владимир Путин заявил, что Россия искренне заинтересована в достижении стабильного и долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Ситуация вокруг отношений Киева и Москвы стала одним из центральных вопросов состоявшихся на Аляске переговоров.
