Трамп: сделки пока нет

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе переговоров не смогли прийти к полноценному соглашению. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции на Аляске. Она стартовала после завершения переговоров, которые прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет», — сказал Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп вели переговоры около трех часов. Встреча состоялась в узком составе в формате «три на три». От России в мероприятии принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.
