Трамп заявил, что несмотря на критику готов ехать в Москву

Президент США Дональд Трамп готов приехать в Москву на переговоры, несмотря на то, что на Аляске не удалось добиться полного согласия с РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
«Интересное предложение», — сказал Трамп в ответ на приглашение приехать в Россию. Его слова передает корреспондент URA.RU. В настоящее время переговоры в Анкоридже уже завершились.
Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере. Он назвал их взаимоуважительными.
