Трамп заявил, что несмотря на критику готов ехать в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп прокомментировал возможную поездку в Россию
Трамп прокомментировал возможную поездку в Россию Фото:

Президент США Дональд Трамп готов приехать в Москву на переговоры, несмотря на то, что на Аляске не удалось добиться полного согласия с РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«Интересное предложение», — сказал Трамп в ответ на приглашение приехать в Россию. Его слова передает корреспондент URA.RU. В настоящее время переговоры в Анкоридже уже завершились.

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере. Он назвал их взаимоуважительными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп готов приехать в Москву на переговоры, несмотря на то, что на Аляске не удалось добиться полного согласия с РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. «Интересное предложение», — сказал Трамп в ответ на приглашение приехать в Россию. Его слова передает корреспондент URA.RU. В настоящее время переговоры в Анкоридже уже завершились. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере. Он назвал их взаимоуважительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...