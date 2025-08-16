Трамп рассчитывает на новые встречи между Россией и США

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на успешное развитие диалога между США и Россией в будущем, заявив о планах провести результативные встречи между Вашингтоном и Москвой. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
«У нас за эти годы были хорошие, продуктивные встречи… Мы надеемся, что так будет и в будущем», — передал слова Дональда Трампа с места событий корреспондент URA.RU.
Как сообщало URA.RU ранее, президент США Дональд Трамп готов приехать в Москву на переговоры. Это глава Белого дома подчеркнул несмотря на то, что в ходе визита российской стороны не удалось добиться полного согласия.
