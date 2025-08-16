Путин: России есть что предложить США в торговле, энергетике и космосе

Россия готова предложить США сотрудничество в торговле, энергетике, технологиях, космосе. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
«Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса», — передает слова Путина журналист URA.RU.
Президент США Дональд Трамп рассказал по итогам пресс-конференции на Аляске, что многие вопросы по ситуации на Украине уже согласованы. Он добавил, что есть реальная перспектива договориться по оставшимся пунктам.
