Путин: отношения с США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны

Отношения России и США деградировали до самой низкой точки со времен холодной войны, поскольку не было прямых контактов между президентами двух стран. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
«Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. И скажем прямо, отношения между странами скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», — заявил Путин. Он добавил, что плохие отношения между США и РФ не приносили пользу миру. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин ранее отметил, что РФ готова предложить США сотрудничество в торговле, энергетике, технологиях, космосе. Президент США Дональд Трамп рассказал по итогам саммита, что многие вопросы по ситуации на Украине уже согласованы. Он добавил, что есть реальная перспектива договориться по оставшимся пунктам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.