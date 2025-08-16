Трамп сделал комплимент команде российских переговорщиков

Трамп признал известность команды Путина
Высокую узнаваемость команды президента России Владимира Путина отметил американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома сделал неожиданный комплимент на итоговой пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске.  Слова признательности российскому президенту и его делегации с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Я хотел бы поблагодарить президента Путина и всю его команду, чьи лица я узнаю и которых знаю. Вы почти так же известны, как и ваш босс», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. О высокой оценке российской делегации сообщает корреспондент агентства.

Характеристика российской команды от американского президента прозвучала после завершения трехчасовых переговоров в узком составе в формате «три на три». С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие высокопоставленные чиновники.

